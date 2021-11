sound landscapes, il primo disco della jazz’on parma orchestra, ora in crowdfunding!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Mancano appena tre settimane alla chiusura della campagna di raccolta fondi dedicata a Sound Landscapes, il primo disco della Jazz’on Parma Orchestra, associazione culturale musicale nata con l'intento di promuovere, soprattutto nel territorio del parmense, la cultura jazz in tutte le sue declinazioni. La raccolta fondi, attiva su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - ha già raggiunto (e superato) il 50% dell'obiettivo economico previsto, fissato a 10.000 euro: serve ancora un piccolo sforzo per tradurre in realtà il sogno dei musicisti della Jazz’on Parma Orchestra e dar vita al primo disco di jazz contemporaneo che possa davvero esprimere le emozioni e le aspirazioni dell'uomo moderno. Sound Landscapes sarà infatti un repertorio imperdibile per tutti gli appassionati di questo genere musicale, dove il susseguirsi di ritmi, atmosfere orchestrali e momenti di improvvisazione condurrà l'ascoltatore nel travolgente vortice del jazz. Grazie ai fondi raccolti, sarà possibile completare il progetto del disco, coprendo le spese per il noleggio delle attrezzature audio e video, per le riprese, il mixaggio, la masterizzazione e, infine, per la stampa dei dischi. Sono tante le persone che, soprattutto in questi tempi di crisi culturale post pandemia, si battono per costruire un nuovo futuro per la musica e, proprio per questo, hanno già scelto di contribuire alla campagna di crowdfunding per la realizzazione di Sound Landscapes; ora, la Jazz’on Parma Orchestra lancia un nuovo appello agli amanti della musica, della cultura e del jazz per portare a termine il progetto, contribuendo con una donazione su Produzioni dal Basso. Come ringraziamento per il sostegno ricevuto, la Jazz’on Parma Orchestra ha messo in palio ricompense speciali, dalla spedizione del disco in versione CD o vinile alla possibilità di fare lezione con uno dei docenti dell'associazione o partecipare a una prova dei musicisti dell’orchestra. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/sound-landscapes-il-primo-disco-della-jazz-on-parma-orchestra/