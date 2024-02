Ansaldi, nuovo stop: controlli a Siviglia

Rischia di slittare ancora il rientro di Cristian Ansaldi. Il terzino argentino si sarebbe fermato nuovamente nell'allenamento di domenica mattina e, in settimana, è volato a Siviglia assieme al fisioterapista del Parma, Michele Toma, per una visita approfondita e un controllo ulteriore presso la Clinica Internacional Carlos Moreno, nel centro di Fisioterapia e Traumatologia, uno dei primi centri a livello internazionale ad integrare gli ultrasuoni nel campo delle tecniche mini invasive ecoguidate. Ansaldi si era fermato a inizio gennaio per un problema all'adduttore. Pecchia, prima della partita con l'Ascoli, aveva commentato così lo stop: "Cristian? Non ha niente, è nella gestione delle cose. Non so nel tempo, ma è fuori per un problema". Aveva quasi smaltito l'infortunio ed era pronto a tornare tra i convocati, tanto che aveva cominciato la seduta di domenica regolarmente. Poi il nuovo stop e il volo in Spagna per un controllo ulteriore.

L'argentino quest'anno ha visto il campo veramente pochissimo. Solo 12 presenze, 4 da titolare per un totale di 355'. Fabio Pecchia l'aveva rivoluto al Parma per via del suo carisma e della sua esperienza, cucendo ad arte per il 37enne di Rosario un ruolo da capitano fuori dal campo, fondamentale per gli equilibri di spogliatoio.