Benevento-Parma LE ULTIME | Pandev in panchina, con Simy c’è Benek

Dal nostro inviato

BENEVENTO - Puo considerarsi sfida di vertice tra Benevento e Parma, malgrado la classifica che non sorride ai crociati. Iachini se la gioca con tutte le carte che ha a disposizione: è vero, il momento non è dei migliori, l’aria è pesante ma paradossalmente giocare lontano da Parma potrebbe liberare qualche testa in casa crociata. Di fronte non ci sarà certo l’avversario giusto per gli esperimenti, ma l’allenatore del Parma qualcosa cambierà rispetto alla gara contro il Crotone, al netto dei due nuovi arrivi dell’ultima ora. Dall'inizio c'è Simy, con Benek non al meglio. Pandev in panchina.

Il macedone – ultima da titolare contro la Lazio il 17 dicembre – porterà qualità negli ultimi metri ma nella ripresa. Dietro le punte – come spesso è accaduto in questo ultimo periodo – ci sarà Vazquez, che in fase di non possesso è chiamato a fare la mezzala. Il saper galleggiare tra le linee da parte del mudo è cosa rara nel calcio. E Iachini lo vuole sfruttare per le sue caratteristiche, cercando di avvicinarlo alla porta. Sorretto da Juric, e Schiattarella. Il terzetto di difesa sarà con Delprato, Danilo e Cobbaut.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Tello. All: Caserta

PARMA (3-5-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Juric, Schiattarella, Vazquez, Costa; Benedyczak, Simy. All: Iachini