Agazzanese - Fidentina 3 - 0 | I parmensi rimangono ancora a quota zero

Ancora notte fonda per la Fidentina che non riesce a trovare i primi punti in campionato e infila la quinta sconfitta consecutiva in cinque partite sul campo della seconda in classifica, la piacentina Agazzanese. La partita comincia subito sotto il segno della sfortuna, poi gli episodi appesantiscono il passivo.

Parte sostanzialmente in equilibrio il match che fino alla mezzora non vede grandi spunti dalle due formazioni; al 38’ arriva però l’episodio sfortunato dell’autorete di Casarini che complica le cose. Nella ripresa poi l’arbitro concede due calci di rigore ai padroni di casa: al 50’ è Forbiti a trasformare, mentre al 75’ è Mastrototaro che dagli 11 metri mette a segno il tris.