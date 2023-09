Faro Coop - Salsomaggiore 2 - 1 | Prima caduta stagionale dei gialloblù

Sconfitta esterna per il Salsomaggiore che cade in casa della neopromossa Faro Coop. I padroni di casa partono meglio e al 33’ si portano in vantaggio con la rete di Lenzi. Il primo tempo si chiude quindi sull’1-0 con i gialloblù che non riescono a reagire subito allo svantaggio.

Nella ripresa è Berti a pareggiare i conti al 64’, ma solamente tre minuti più tardi una disattenzione concede al Faro di riportanti in vantaggio con Bazzani. A questo punto i padroni di casa cercano di non commettere più errori e non lasciano spazio agli ospiti per rientrare ancora in partita.