Anzolavino - Fidentina 0 - 3 | Giornata super per i granata

Grande vittoria della Fidentina nello scontro diretto in casa dell’Anzolavino. La classifica dei granata migliora, ma la salvezza diretta rimane alla stessa distanza per le vittorie di Modenese e Nibbiano&Valtidone. Al 5’ i parmensi passano già in vantaggio con Terranova e al 15’ arriva il raddoppio di Pasaro che mette sostanzialmente la partita in ghiaccio, con i padroni di casa che non riescono a reagire per riaprire il match.

Nella ripresa è un rigore trasformato da Pellegrini al 58’ a sancire definitivamente la fine della partita con largo anticipo sul triplice fischio. Questa vittoria è importantissima soprattutto per dare morale ad una squadra che deve riuscire a infilare una piccola striscia positiva per togliersi dai guai.