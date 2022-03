Bibbiano San Polo - Piccardo Traversetolo 0 - 3 | Avvio lento, poi i gialloneri escono e vincono

Squadra in casa

Squadra in casa Bibbiano-San Polo

La Piccardo passa in casa di un affamato Bibbiano San Polo che fin dai primi minuti prova a fare la partita, ma la manovra dei padroni di casa è poco convincente, nonostante anche i parmensi abbiano un avvio sottotono. Nei primi venti minuti non succede nulla e la prima occasione arriva al 27’ con Mangiarotti che solo davanti dal portiere reggiano calcia incredibilmente alto. Poco dopo è Ridolfi ad avere un’ottima palla tra i piedi, ma Cazzato riesce ad anticiparlo.

Il vantaggio della Piccardo arriva al 40’ con Mangiarotti che calcia una bella punizione conquistata da Truffelli e una deviazione della barriera propizia l’ingresso in porta della sfera. Il secondo tempo è dominato dai gialloneri che al 73’ raddoppiano con Rizzitelli che viene servito da Mangiarotti infilandosi in mezzo alla difesa di casa e mandando in rete. All’85’ poi arriva il tris firmato Truffelli che approfitta di un errore difensivo degli avversari e deve solo calciare verso la porta vuota.