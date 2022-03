Futura Fornovo Medesano - Il Cervo 2 - 1 | Gli uomini di Ferrari provano a riaprirla nel finale

Partita dominata dal Futura Fornovo Medesano che parte con il piglio giusto e già al 5’ passa in vantaggio con un’incursione di Donelli che mette la palla sui piedi di Capocasa, questi va al tiro respinto dal portiere ma sul pallone arriva Bernardini che dal limite calcia in porta e batte Oppici.

Il Fornovo controlla poi nel primo tempo e con un paio di ripartenze cereali raddoppio, prima con Capocasa che accarezza il palo e poi ancora con Donelli. Nella ripresa parte ancora forte il Medesano che al 50’ approfitta di una bella azione di Donelli che dalla sinistra punta l’uomo e passa incontrastato sulla linea laterale mettendo la palla al centro dove Capocasa completamente libero può insaccare il 2-0.

Il Cervo non riesce a reagire e non impensierisce mai i padroni di casa che invece sbagliano alcune occasioni che avrebbero chiuso il risultato. Al 90’ Diakite e Bertolazzi non si capiscono combinando un pasticcio e lasciando di fatto la palla a Mazzara che riapre la partita anche se ormai non c’è più tempo. Per il Fornovo Medesano una bella vittoria che ridà morale e rimette la squadra in carreggiata verso la salvezza, andando ad un solo punto da Il Cervo. Prima della partita le due squadre mandano un messagio importante, accompagnate in campo dai ragazzi del 2011 con la bandiera della Pace.