Real Formigine - Colorno 2 - 0 | Battuta d'arresto per i gialloverdi in terra modenese

Brutta caduta per i gialloverdi che cedono di fronte al Real Formigine al 'Pincelli'. I verdeblù si impongono per 2-0 contro una potenza come il Colorno e passano in vantaggio già dopo nove minuti con Habib che mette a segno un calcio di rigore. Il primo tempo poi vede il Colorno cercare il pareggio senza riuscire però a trovarlo e ad inizio ripresa, appena rientrati in campo dagli spogliatoi, gli uomini di Ferraboschi raddoppiano e chiudono il match con la rete di Giannelli.