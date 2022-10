Bobbiese - Team Traversetolo 1 - 1 | Punto importante per i rosanero

Torna a fare punti il Team Traversetolo e lo fa su un campo difficile come quello della Bobbiese. In terra piacentina il match è terminato per 1-1 con i rosanero in vantaggio al 30’ grazie alla rete di Orlandini. La squadra parmense ha poi cercato di controllare e mantenere il vantaggio, arrivando oltre l’80’ ancora in vantaggio, ma a pochi minuti dal termine, all’87’, Cazzamalli ha trovato la rete del pareggio e le due squadre si sono divise la posta in palio.