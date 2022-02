Borgo San Donnino - Alcione Milano 1 - 1 | Ancora un punto per i biancazzurri, ma la classifica fa paura

Prova a dare continuità ai risultati il Borgo San Donnino che trova il secondo pareggio consecutivo in casa contro l’Alcione Milano. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 35’ con Lacchini che dà seguito ad una strepitosa azione di Bangal e, da distanza ravvicinata, manda il pallone in rete dopo un salvataggio sulla linea di Fogliazza.

Ad inizio ripresa il Borgo reagisce e comincia insistentemente a cercare la rete del pareggio che arriva all’80’ quando Casarini di testa segna il suo primo gol stagione e regala un punto ai biancazzurri. C’è anche tempo per un’altro gol da parte dei parmensi, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo in attacco. Un punto a testa quindi, per i barghigiani la classifica fa sempre più paura.