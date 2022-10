Borgo San Donnino - Arcetana 2 - 2 | Biancazzurri sotto di due reti, poi recuperano

Pareggio in rimonta per il Borgo San Donnino che in casa passa in svantaggio di sue reti, poi recupera. L’Arcetana passa subito al 3’ quando Andreoli di testa, appostato sul secondo palo, mette in rete un traversone arrivato dalla destra. Al 15’ i reggiani sono già sul 2-0 quando Travagliati in contropiede arriva a tu per tu con Monteverdi e lo fredda. Reagisce allora la squadra di casa che al 30’ accorcia le distanze con Bisagni che calcia forte di destro e batte Giaroli.

Nella ripresa il Borgo fa la partita alla ricerca del pareggio che arriva al 62’ quando Rossi subisce fallo in area ed è rigore per i biancazzurri: sul dischetto si presenta Martinez che non sbaglia ed è 2-2. Poco dopo lo stesso Martinez colpisce anche un palo e al 71’ Rossi sfiora il raddoppio senza però trovare la porta. Un’ultima occasione anche per l’Arcetana nel finale di partita, ma il risultato rimane sul 2-2.