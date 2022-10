Serie A femminile, Parma - Pomigliano 1 - 3 | Crociate penultime in attesa del Sassuolo

Ancora una sconfitta per il Parma femminile che perde in casa contro l’ultima in classifica, il Pomigliano, e si fa sorpassare rimanendo momentaneamente al penultimo posto davanti solo al Sassuolo che deve però ancora giocare. A passare in vantaggio sono state le campane con Taty al 19’ e il primo tempo si è chiuso sullo 0-1.

Nella ripresa le ospiti hanno raddoppiato al 58’ con Konat e a questo punto è arrivata la reazione delle crociate che al 70’ hanno accorciato le distanze con Martinovic sperando di riaprire il match, ma all’85’ Martinez ha calato il tris per il Pomigliano e ha chiuso definitivamente il risultato.