Borgo San Donnino - Colorno 1 - 2 | Rimonta di fuoco del Colorno

Ancora una sconfitta per il Borgo San Donnino che dopo la promozione non ha più trovato punti in campionato, perdendo il recupero nell’infrasettimanale con la Virtus Castelfranco e anche il derby odierno contro il Colorno. Primo tempo vivace tra due squadre che onorano l’impegno nonostante non vi siano più punti “pesanti” in palio per i rispettivi obiettivi di classifica.

La prima occasione da rete è al 10’ per il Colorno con Bandaogo che conclude di sinistro a tu per tu con Monteverdi, trovando il salvataggio in spaccata dell’estremo difensore borghigiano. La risposta del Borgo San Donnino è pressoché immediata: al 14’, nel primo affondo offensivo del match, la squadra di Rastelli sblocca il risultato con Ferretti che viene servito alla perfezione da Martinez e da distanza ravvicinata infila il pallone alle spalle dell’incolpevole Cermaglia.

Nella seconda metà di frazione cresce la spinta del Colorno: la formazione di Puzzillo sfiora il pari per due volte nel giro di pochi secondi prima con Bandaogo e poi con Altinier; in entrambe le circostanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 29’ è Malivojevic a chiamare in causa Monteverdi, bravo a salvare sul primo palo, mentre al 42’ Bandaogo si divora un’altra opportunità tutto solo davanti al portiere della squadra di casa.

Nella ripresa il copione non cambia. Al 54’ Ferretti e Lorenzani scambiano in area di rigore, il numero 7 borghigiano conclude da posizione centrale trovando una ribattuta: archiviata questa opportunità, è il Colorno a prendere il pallino del gioco in mano. Al 58’ Altinier gioca di sponda per Arati, il cui destro a giro terminato di un soffio a lato rispetto ai pali difesi da Monteverdi; al 67’, il portiere del Borgo compie invece due interventi provvidenziali su altrettanti tap-in da zero metri della formazione ospite.

Al 72’ Bandaogo si ripresenta davanti a Monteverdi ma anche in questa circostanza non è lucido a sufficienza sotto porta: l’azione prosegue con Malivojevic che spedisce incredibilmente sopra la traversa. La beffa per il Borgo San Donnino matura in appena centoventi secondi, tra l’81’ e l’83, con Altinier che prima firma il pareggio e Morrone che mette poi la ciliegina sulla torta con l’1-2 che proietta il Colorno a quota 61 punti in classifica.