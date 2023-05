Borgo San Donnino - Sasso Marconi 3 - 0 | I biancazzurri salutano l'Eccellenza in bellezza

Dopo la promozione diretta e tre sconfitte consecutive, il Borgo San Donnino ha chiuso in bellezza in campionato davanti ai propri tifosi battendo per 3-0 il Sasso Marconi che non aveva più obiettivi stagionali. La partita è stata sbloccata già al 13’ quando Marzoli ha conquistato un pallone a sinistra, è entrato in area e ha tirato. Ha respinto Brandani, ma Ferretti ha ribadito in gol.

Al 17′, è arrivato già il raddoppio su autogol di Salcuni che, cercando di liberare in angolo, ha mandato la palla alle spalle di Brandani. Qualche sprazzo del Sasso Marconi nel finale di primo tempo, poi nella ripresa ritmi molto bassi anche a causa del caldo. Si è arrivati così al 90′, quando un assist di Ferretti ha raggiunto il giovane 2004 Marchetti che ha siglato il gol del 3-0 prima del triplice fischio.