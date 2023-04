Brescello - Carignano 2 - 2 | Giallorossi fuori dai play off dopo il pareggio

Solo un pareggio a Brescello per il Carignano che mette così a forte rischio la partecipazione ai play off. Attualmente infatti non si disputerebbero tra seconda e quinta. A passare in vantaggio in terra reggiana sono stati proprio i giallorossi con Capocasa al 27’.

Il raddoppio poi è arrivato al 34’ con la doppietta del giocatore parmense. A due minuti dall’intervallo poi il Brescello ha accorciato le distanze con Gargiulo e ha spinto nella ripresa trovando poi il pareggio all’80’ con Rosseghini.