Brescello Piccardo - Colorno 2 - 0 | Seconda sconfitta consecutiva per i gialloverdi

Ancora una sconfitta pesante per il Colorno dopo quella rimediata la scorsa settimana contro lo Zola Predosa. In casa della Brescello Piccardo, i gialloversi perdono per 2-0 e si allontanano già di otto punti dalla vetta dopo il Cittadella continua a macinare vittorie.

Primo tempo che rimane in bilico tra le due formazioni, con i reggiani che sembrano avere già il pallino del gioco, ma negli spogliatoi si rientra sullo 0-0. Nella ripresa passano sette minuti e il Brescello trova la rete con Ennamli. Prova la reazione il Colorno che non riesce però a recuperare e, sbilanciato, presta il fianco alla rete del 2-0 per i padroni di casa firmata da Bocedi al 90’.