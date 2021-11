Brescello - Terme Monticelli 1 -1 | Lazzari regala un punto ai biancocelesti

Riesce a recuperare il Terme Monticelli che evita un’altra sconfitta sul campo del Brescello. A passare in vantaggio infatti sono stati i padroni di casa al termine del primo tempo quando Ferri commette un errore che lascia Fanti libero di segnare al secondo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa gli ospiti cercano di reagire e al 68’ trovano il pareggio quando il neoentrato Lazzari approfitta di una mischia in area per mettere la palla dell’1-1 in rete. Un punto a testa per due formazioni che stanno lottando per la salvezza.