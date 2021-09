Calcio, Serie D: il Borgo San Donnino giocherà nel Girone D

Sciolto il nodo Athletic Carpi, ammesso infine alla Serie D, sono stati diramanti nel pomeriggio i gironi tanto attesi che comporranno il campionato in partenza il 19 settembre. Il Borgo San Donnino è stato inserito nel Girone D, composto da venti squadre tra cui proprio l’Athletic Carpi e tante altre emiliano romagnole: Forlì, Rimini, Ravenna, Progresso, Sasso Marconi, Mezzolara, Lentigione,e Sammaurese. Nello stesso girone ci saranno anche tre squadre lombarde, ovvero Fanfulla, Tritium ed Alcione Milano. Per concludere il Borgo San Donnino dovrà affrontare anche sei toscane:, Real Forte Querceta, Ghiviborgo, Aglianese e Serravezza Pozzi. Ora si attende il calendario per poter dare definitivamente forma a questa stagione storica per i borghigiani.