Tra Campagnola e Colorno termina a reti inviolate il primo tempo, giocato con grande fisicità e in sostanziale equilibrio. Nella ripresa poi i padroni di casa mettono il turno e trovano una doppietta firmata dache segna negli ultimi dieci minuti in due azioni giocate in grande velocità da parte della squadra reggiana. Nel finale di gara arriva anche l’espulsione di Crescenzi del Colorno per proteste. Esordio amaro per la squadra parmense che parte con una sconfitta, ma che avrà la possibilità di rimediare e fare un campionato di vertice.