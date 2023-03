Carignano - Carpaneto Chero 1 - 3 | I giallorossi rischiano di perdere l'accesso ai play off

Squadra in casa US Carignano

Sconfitta interna per il Carignano che rischia di rimanere fuori dalla zona play off. A sbloccare la partita contro il Carpaneto Chero è stato Lamberti per gli ospiti al 45’ dopo un primo tempo piuttosto equilibrato. Nella ripresa poi Mantelli ha pareggiato al 66’, ma solo tre minuti più tardi Manna ha riportato in vantaggio i suoi. A chiudere il risultato è stato poi Equo che ha segnato il tris al 91’.