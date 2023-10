Carpaneto Chero - Futura Fornovo Medesano 2 - 1 | La FFM torna alla sconfitta

Torna alla sconfitta il Fornovo Medesano, dopo due vittorie consecutive, sul campo del Carpaneto Chero. Passano cinque minuti ed i padroni di casa si trovano in vantaggio approfittando di un malinteso tra Corradi e Crescenzi. Il più lesto è Lucci che riesce ad impadronirsi della palla e a depositaria in rete con un pallonetto.

Al 24’, con una bella azione in velocità, è Crescenzi a finalizzare una giocata che ha visto coinvolti Traorè e Landini, per il pareggio degli ospiti. Una punizione pericolosa a testa poi verso la mezzora per le due squadre, ma nessuna riesce a metterla dentro.

Al minuto 53 la svolta della gara: punizione di Lucci per il Carpaneto alla destra della porta difesa da Corradi. L'estremo difensore del Fornovo Medesano ribatte, la palla resta in area, si impenna, Harunai va in rovesciata e la difesa ospite non riesce a sbrogliare il pericolo ed il più lesto di tutti è Peretti che da pochi passi sigla il gol del vantaggio per la squadra di casa.

Al 75' contropiede per il Medesano, Traorè si trova nell’area avversaria e viene atterrato dall'ultimo difensore del Carpaneto, Silva. Appare netto il rigore, ma non per il direttore di gara Ballardini di Faenza che fa proseguire il gioco tra le proteste degli 11 allenati da Alessandro Piscina. A farne le spese è Passera che si vede sventolare in faccia il cartellino rosso. A nulla poi servono la girandola di cambi ed il recupero.