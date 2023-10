Promozione, Girone A: Fornovo Medesano a caccia della terza vittoria

Sesta giornata per il campionato di Promozione, si gioca tutti domenica alle 15.30 dal momento che in settimana è stata disputata la terza gara di Coppa Italia Minetti. Fornovo Medesano a Carpaneto per cercare la terza vittoria consecutiva. A caccia di punti pesanti invece il Noceto che sta scivolando sempre più giù e ospiterà la Pontenurese.

In un buon momento Il Cervo, unica parmense ad aver vinto il proprio girone di Coppa: domenica i neroverdi ospiteranno l’Alsenese, ora in vetta alla classifica. Se dovesse arrivare una vittoria per i parmensi di Collecchio, potrebbe provare ad approfittarne il Carignano che è solo a due punti dalle due capolista e che andrà a giocare in casa della Riese.

Il Felino cerca sempre di rilanciarsi e questa volta lo farà in casa della Sammartinese, mentre il Real Sala Baganza, che si sta togliendo già qualche soddisfazione, sarà sul campo della Sarmatese, entrambe le squadre a sette punti. Sugli altri campi si giocheranno Bobbiese-Boretto, Castellana Fontana-Campagnola e Gotico Garibaldina-Luzzara-