Eccellenza, Girone A: big match per il Salso

Dopo la chiusura della fase a gironi di Coppa Italia, si torna a pensare al campionato e tutte le squadre saranno impegnate domenica alle 15.30 per la sesta giornata. Terre di Castelli dopo il grande risultato della scorsa settimana andrà in trasferta in casa della Bagnolese che è ancora ferma a zero punti.

Gara importante per il Colorno che deve rialzarsi dopo la prima sconfitta in campionato e dopo l’eliminazione dalla Coppa: i gialloverdi saranno di scena in casa della Brescello Piccardo, campo ostico e imprevedibile. Trasferta anche per la capolista Cittadella Vis Modena che andrà dalla neopromossa Zola Predosa a giocare una partita non certamente scontata.

Quasi testacoda tra Faro Coop penultimo e Agazzanese seconda, mentre la Fidentina, a zero insieme alla Bagnolese, ospiterà la Correggese che lotta per rientrare sulle prime. La Pieve Nonantola torna tra le mura amiche per ospitare il Montecchio, sarà invece big match tra Nibbiano&Valtidone e Salsomaggiore, due corazzate che non vogliono lasciare punti per strada.

Il Real Formigine, fermo a cinque punti, è partito con meno grinta rispetto allo scorso campionato e vorrà provare a vincere contro il Fabbrico che naviga a metà classifica. Infine il Rolo, attualmente in zona play out, ospiterà la Virtus Castelfranco che deve ancora trovare il ritmo giusto in questo campionato di Eccellenza.