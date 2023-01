Colorno - Campagnola 1 - 0 | La decide Vincenzi al 4'

Torna alla vittoria il Colorno che batte di misura il Campagnola sempre più ultimo in classifica. A decidere l’incontro è una rete di Vincenzi siglata dopo appena quattro minuti di gara. Il match rimane poi aperto fino all’ultimo, con i gialloverdi che cercano il raddoppio per chiuderla e i rosanero che non ci stanno a perdere e provano, senza riuscirci, a conquistare almeno un punto importante per la lotta salvezza. Complice la sconfitta della Virtus Castelfranco nell’anticipo contro la Vignolese, ora i parmensi sono a undici punti dalla seconda posizione.