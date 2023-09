Colorno - Fidentina 2 - 1 | Doppio Delporto, i granata ci provano ma non possono nulla

L’attesissimo derby tra Coloro e Fidentina finisce con la vittoria dei gialloverdi che si impongono per 2-1 con una grande prestazione di squadra. Il pallino del gioco è sempre nelle mani dei padroni di casa che rischiano però di non portare a casa il bottino pieno quando i granata riescono a trovare il momentaneo pareggio.

E’ proprio il Colorno a passare in vantaggio dopo un primo tempo dominato. Grande prestazione dell’ultimo arrivato De Rinaldis che sforna il primo assist in gialloverde per Delporto al 42’. Ad inizio ripresa però la retroguardia di casa si fa trovare impreparata e allora la Fidentina ne approfitta per tornare in partita con la rete di Compiani. Al 59’ però è ancora la coppia De Rinaldis-Delporto a confezionare la rete del raddoppio e della vittoria finale.