Felino - Riese 2 - 2 | I rossoblù si portano avanti poi si fanno recuperare

Una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle prime tre per il Felino che ospita la Riese e chiude sul 2-2 al triplice fischio. Dopo appena quattro minuti è Bruschi a sbloccare il match portando avanti i rossoblù che sembrano essere in giornata e pronti per ottenere per ottenere il secondo successo stagionale.

Al 25’ arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con Sutera che potrebbe chiudere già tutti i discorsi legati al risultato. Nella ripresa però il Felino cerca di controllare e lascia troppo campo alla Riese che pareggia al 78’ su rigore con Fantastico. Sull’onda dell’entusiasmo poi è ancora Fantastico a firmare la rete del pareggio all’89’ quando ormai non c’è più tempo per fare niente.