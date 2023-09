Luzzara - Real Sala Baganza 2 - 3 | Tre punti di carattere per i parmensi

Unica parmense a portare a casa i tre punti in questa terza giornata del Girone A di Promozione è la neopromossa Real Sala Baganza che fa un bel salto in avanti in classifica. Sul campo del Luzzara sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 10’ con Tinterri, ma dopo appena dieci minuti arriva la reazione degli ospiti che pareggiano i conti con Tommasini.

Arriva poi il sorpasso con grande carattere del Sala Baganza che al 51’ va sul 2-1 grazie alla rete di Spaggiari. Nel finale, quando sembra ormai tutto fatto, il Luzzara ritrova il pareggio con Oliverio all’88’. Ma i parmensi non si arrendono e al 93’ riconquistano con un colpo di reni i tre punti grazia alla decisiva rete di Carpio.