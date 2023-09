Futura Fornovo Medesano - Gotico Garibaldina 0 - 1 | Raggi sblocca al 20', la reazione non basta

Squadra in casa

Squadra in casa Fornovo Medesano

Terza giornata per il campionato di Promozione e la Futura Fornovo Medesano torna tra le mura amiche per affrontare la capolista Gotico Garibaldina al ‘Maniforti’ dopo i due pareggi consecutivi nelle prime due uscite stagionali. Pronti via e il Gotico parte forte colpendo due legni, uno su tiro di Zanaboni e il secondo su deviazione sfortunata di Landini.

Risponde il Fornovo con un bel uno contro uno di Donelli che calcia in porta e colpisce un altro legno. Al 20’ il Gotico passa in vantaggio con un gran gol di Raggi che di destro mette la palla alle spalle di Corradi. Nel secondo tempo gli ospiti calano di ritmo e i padroni di casa ci provano fino alla fine senza creare però molte occasioni da gol.