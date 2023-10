Colorno - Zola Predosa 0 - 3 | Bolognesi più affamati e cinici

Sconfitta pesante per il Colorno che fa risalire in classifica lo Zola Predosa dopo il 3-0 rimediato oggi in casa. I gialloverdi invece si allontanano ancora di più dalla vetta ora a cinque lunghezze dal momento che il Cittadella ha vinto la sua quinta partita consecutiva nel big match di giornata contro il Nibbiano&Valtidone.

La partita si mette subito male per i padroni di casa che al 10’ per una disattenzione passano in svantaggio con la rete di Marco Marchesi. Regna poi sostanzialmente l’equilibrio e i rivieraschi avrebbero alcune possibilità per cercare il pareggio ma non le sfruttano. Nel finale cinici i bolognesi che all’83’ raddoppiano con Minelli e al 95’ la chiudono con Andrejic.