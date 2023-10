Coppa Italia, Eccellenza: passa solo il Salsomaggiore

Nel Girone 1 sorride il Salsomaggiore che passa agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo il pareggio contro l’Aganazzanese. Entrambe le squadre sono arrivate a cinque punti, in vetta alla mini classifica.

Eliminate invece Nibbiano&Valtidone e Fidentina, tra loro il terzo e ultimo turno è terminato con la vittoria esterna dei piacentini sul campo dei granata che non riescono a uscire dall’incubo delle sconfitte in questo avvio di stagione tra Coppa e campionato di Eccellenza. Il Colorno, nel Girone 2, aveva l’obbligo di vincere e invece non è andato otre il rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Brescello Piccardo, rimanendo così terzo e fuori dai giochi.