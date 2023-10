Eccellenza, Girone A: Fidentina ancora a secco, caduta del Colorno

E' inarrestabile la corsa del Cittadella Vis Modena che dopo cinque giornate è ancora a punteggio pieno e ha messo a segno anche la prima vittoria importante nel big match contro il Nibbiano&Valtidone imponendosi per 2-0. Passo falso invece del Colorno che in casa ha perso per 0-3 contro lo Zola Predosa ed è rimasto attardato rispetto alle prime.

Continua invece incessante l’inseguimento dell’Agazzanese che ieri ha trionfato per 3-0 contro la Fidentina, ancora ferma a zero punti dopo cinque sconfitte consecutive. Bella prova di forza anche della Correggese che ha vinto per 4-2 sulla Brescello Piccardo mantenendosi alle spalle delle posizioni che contano.

Rimane sempre in agguato anche il Salsomaggiore che ha vinto contro La Pieve Nonantola per 2-0 ed è rimasto così al terso posto assoluto in classifica alle spalle di Cittadella e Agazzanese. Tentativo di risalita del Fabbrico che ha esagerato contro la Bagnolese (a zero punti con la Fidentina) vincendo addirittura per 6-1.

Stessa differenza reti anche tra Terre di Castelli e Faro Coop, partita giocata sabato in anticipo e terminata 5-0 in favore dei modenesi. A proposito di Modena, il derby tra Virtus Castelfranco e Real Formigine è andato ai biancogialli che si sono imposti per 3-0. Infine il Rolo ha ottenuto una vittoria di misura importante sul campo del Montecchio.