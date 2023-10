Coppa Italia femminile, Parma - Sassuolo 0 - 1 | Crociate eliminate al 91'

Il Parma è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo, squadra di categoria superiore. La partita è stata molto combattuta e a partire meglio sono state le padrone di casa che sono andate subito alla conclusione al 4’ impegnando Filangeri in una scivolata sulla linea di porta per salvare il risultato. Ancora le crociate poi hanno avuto una bella occasione quattro minuti più tardi, sprecata malamente da Kongouli.

Il Sassuolo ha fatto capolino solo al 25’ con Mella che dal limite ha provato a sorprendere le avversarie calciando appena alto. Prima parata di Frigotto al 27’ su Sciabica. Poi nel finale di primo tempo è stata Nagy a cercare il cross vincente, ma senza trovarlo.

Nella ripresa subito grande parata di Frigotto su calcio potente di Monterubbiano, poi occasioni da una parte e dall’altra. Al 75’ è arrivato un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita quando Sciabica è stata atterrata in area da Peruzzo: calcio di rigore per le neroverdi. Dal dischetto Beccari sbaglia e si fa parare da una grande Frigotto.

Girandola di cambi da entrambe le parti e partite che sembra non doversi sbloccare mai. Invece al 90’ ecco un latro episodio quando Sciabica ha calciato dal limite trovando il tocco di mano di Abrosi e ancora penalty in favore delle neroverdi: questa volta sul dischetto è andata Santoro che ha battuto Frigotto spiazzandola e regalando al qualificazione alle sue compagne.