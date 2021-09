Eccellenza, Coppa Italia: Salsomaggiore a sorpresa elimina la Piccardo

Sono tre le parmensi di Eccellenza ad aver passato il turno di Coppa Italia nelle gare disputate ieri sera e tra queste incredibilmente non c’è la Piccardo Traversetolo che perde per mano del Salsomaggiore. A passare in vantaggio sono stati i gialloblù che si sono portati sul 2-0; gli avversari hanno spinto riuscendo nel finale a recuperare il risultato che nei tempi regolamentari si era attestato sul 2-2. Ai calci di rigore poi si è arrivati fino al settimo tiro, che per la Piccardo è stato fatale con l’errore di Truffelli.

Vittoria in trasferta per il Colorno che ha passato il turno con un gol sul campo della Bobbiese (Promozione). Passa senza problemi contro una squadra di Promozione (il Luzzara) anche la Fidentina che segna ben cinque gol e ne subisce due. Il prossimo turno si giocherà il 6 ottobre e nei prossimi giorni ci saranno i sorteggi per gli accoppiamenti.