Coppa Italia, Promozione: Il Cervo passa il turno, ancora in bilico il Fornovo Medesano

Esperienza negativa in Coppa Italia per le parmensi di Promozione: solo Il Cervo infatti, al termine della fase a gironi, è sicuro di passare ai sedicesimi dopo la vittoria contro i diretti concorrenti del Felino che sono stati invece eliminati al pari del Real Sala Baganza che ha vinto invece contro il Fornovo costringendolo ad andare al ballottaggio in graduatoria per le migliori seconde.

Il Noceto era già stato eliminato dopo la seconda giornata, mentre è stato chiamato fuori dalla competizione dopo l’ultimo turno anche il Carignano beffato dal pareggio all’ultimo del Vezzano che ha decretato così l’ultima posizione in graduatori per i giallorossi.