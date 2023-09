Eccellenza, Girone A: ancora un test complicato per la Fidentina

Anticipo tra Terre di Castelli e Faro Coop nella quinta giornata del Girone A di Eccellenza. I modenesi devono cercare di prendere il ritmo delle prime, mentre i bolognesi devono cercare punti da mettere in cascina per la salvezza. Il fischio d’inizio è previsto per le 15 di sabato 30 settembre.

Domenica alle 15.30 invece giocheranno tutte le altre squadre. A spiccare c’è il big match tra Cittadella Vis Modena, attualmente sola al comando, e Nibbiano&Valtidone, squadra sempre attrezzata per cercare la promozione. Il Colorno invece ospiterà lo Zola Predosa che attualmente è nelle sabbie mobili del quintultimo posto.

Match sicuramente da seguire sarà anche quello tra il Salsomaggiore, in lotta con le prime della classifica, e La Pieve Nonantola che riserva sempre grandi sorprese. La Correggese, altra pretendente per le prime posizioni, giocherà in casa contro la Brescello Piccardo che dista solo un punto in classifica.

La Fidentina andrà a cercare i primi punti in classifica sul difficile campo dell’Agazzanese che è attualmente seconda insieme al Colorno. Primi punti in palio anche per la Bagnolese che sarà di scena a Fabbrico, mentre Montecchio e Rolo si affronteranno per uscire dalla zona play out. Interessante infine anche il derby modenese tra Virtus Castelfranco e Real Formigine che vogliono provare a rientrare sulle prime.