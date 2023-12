Eccellenza, Girone A: parmensi a caccia di riscatto

Occasionissima per la Correggese nella sedicesima giornata di Eccellenza: la squadra reggiana giocherà infatti sabato in anticipo alle 15.00 e potrebbe, vincendo, mettere pressione al Cittadella Vis Modena nella lotta per il primo posto in classifica. La Correggese giocherà in casa contro l’Agazzanese che sta vivendo un momento di difficoltà.

Anche il Citta giocherà in casa, domenica alle 14.30 come tutte le altre, sfidando il Fabbrico che occupa stabilmente un posto di metà classifica. Da non perdere poi la sfida tra un Colorno che cerca in tutti i modi di fare il salto fuori dalle avversità e Terre di Castelli che sembra aver trovato la strada giusta e continua a macinare vittorie su vittorie.

Gara facile sulla carta invece per la Virtus Castelfranco, attualmente terza in classifica e caricata dagli ultimi ottimi risultati: al ‘Ferrarini’ arriverà infatti la Fidentina che ha finora accumulato solamente sei punti, perdendo ben undici delle quindici partite fino ad ora disputate.

Prove di risalita poi per il Nibbiano&Valtidone che si è riportato vicino alle prime nonostante un periodo nero vissuto dopo la buona partenza in campionato: i piacentini ospiteranno il Real Formigine che sta cercando di rimanere fuori dalla zona play out. A lottare per lo stesso obiettivo dei verdeblù modenesi ci sono anche La Pieve Nonantola e lo Zola Predosa che si sfideranno per uno scontro direttissimo.

Scontro salvezza anche tra Montecchio e Faro Coop, entrambe dentro ai play out con entrambi i piedi e quindi a caccia del bottino grosso. Il fanalino di coda Bagnolese, ormai destinato alla retrocessione diretta, sarà in casa di un Salsomaggiore ferito che domenica scorsa è entrato per la prima volta nei play out. Infine il Rolo proverà a sua volta ad uscire dagli scontri retrocessione sfidando una Brescello Piccardo da metà classifica.