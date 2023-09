Eccellenza, Girone A: fari puntati su Colorno-Fidentina

La terza giornata del Girone A di Eccellenza inizia con due anticipi. Si parte sabato pomeriggio alle 15 col derby Virtus Castelfranco-La Pieve Nonantola : i biancogialli hanno vinto alla prima, cadendo invece alla seconda; i granata fino ad ora hanno totalizzato invece solo un punto. Si prosegue poi alle 17.30 con Agazzanese-Bagnolese.

Domenica tutte in campo alle 15.30 ed è già big match tra Cittadella Vis Modena e Brescello Piccardo, uniche due squadre a punteggio pieno. Sarà derby invece tra il Colorno, che deve vincere per non perdere terreno dalle prime, e Fidentina che invece è ancora ferma a quota zero in classifica.

Anche il Rolo è ancora a caccia dei primi punti e ospiterà il Real Formigine che invece ha vinto bene la prima e perso la seconda. Gara da non sbagliare poi per il Salsomaggiore che ha avuto una battuta d’arresto al secondo turno e che tornerà al ‘Francani’ per ospitare lo Zola Predosa, a sua volta a tre punti in classifica.

Per il Terre di Castelli, a quota quattro, c’è invece il Fabbrico che per ora ha ottenuto due pareggi. Sugli altri campi sono in programma invece Correggese-Faro Coop, con i reggiani determinati a fare un campionato di alto livello, e Montecchio-Nibbiano&Valtidone.