Eccellenza, Girone A: non molla il Colorno, bene il Felino

E’ sempre più avvincente il duello tra Cittadella e Colorno che rimangono in vetta alla classifica separate solo da un punto e non mollano un colpo. I modenesi ieri hanno trovato una vittoria all’ultimo secondo in casa dell’ultima in classifica, il Bibbiano San Polo, mentre i gialloverdi di Parma hanno strapazzato con un netto 1-5 il Nibbiano&Valtidone a domicilio.

I piacentini sono stati così tagliati fuori dalla lotta per le prime posizioni, mentre la Piccardo potrebbe ancora provare a rientrare sulle prime due, ma servirà tanta fortuna dopo il pareggio di ieri maturato sul campo del Salsomaggiore. Tra Real Formigine e Fidentina è finita 2-2 dopo una partita combattuta e divertente, nonostante le due squadre non avessero più nulla da giocarsi, mentre il Rolo si è imposto per 2-0 sull’Arcetana che può comunque rilassarsi ormai avendo otto punti dalla quintultima con solo quattro partite ancora da giocare, proprio come la Modenese che nell’anticipo di sabato non è riuscita ad andare oltre il pareggio contro l’Agazzanese.

Il Campagnola, prima delle squadre nella zona play out, ha riposato ed è stata avvicinata proprio dall’Agazzanese e dal Felino che ha battuto la SanMichelese in uno scontro diretto che ha lasciato i biancoverdi di Sassuolo al penultimo posto, con sei punti di margine sul Bibbiano San Polo.