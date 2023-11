Eccellenza, Girone A: un punto in tre per le parmensi

Solo il Colorno porta a casa un risultato positivo al termine della quattordicesima giornata di campionato, sconfitte invece per Salsomaggiore e Fidentina. I gialloverdi erano di scena in casa della capolista Cittadella Vis Modena e sono riusciti a metterla in difficoltà portandosi per due volte in vantaggio con Carrasco e Delporto, ma per due volte sono stati recuperati dagli ex Martinez e Malivojevic.

Sconfitta invece per il Salso che in casa ha ceduto il passo alla Correggese che è così salita al secondo posto in classifica. Il finale è stato di 2-0, con le reti di Leonardi e Galletti. Ora i gialloblù devono guardarsi le spalle per non farsi risucchiare dalla zona play out.

Non esce invece dall’incubo della retrocessione diretta la Fidentina che ha trovato la decima sconfitta in campionato in casa dello Zola Predosa per 2-0. I granata parmensi hanno resistito per oltre 80 minuti subendo le reti all’83’ e al 93’ per mano di Baravelli e Cugino.

Sugli altri campi La Pieve Nonantola ha conquistato tre punti d’oro contro la Bagnolese ancora ultima, il Montecchio ha vinto per 3-1 contro l’Agazzanese e il Nibbiano&Valtidone sta provando a risalire la classifica e ha vinto per 2-0 contro il Faro Coop. Il Real Formigine ha ottenuto tre punti importanti in chiave salvezza contro il Brescello. Il derby tra Rolo e Fabbrico è terminato per 0-1, infine la Virtus Castelfranco ha vinto per 2-0 un derby molto nervoso contro Terre di Castelli.