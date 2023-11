Parma-Modena 1-1 LE PAGELLE | Partipilo provvidenziale, Delprato affidabile

Squadra in casa

Ecco le pagelle di Parma-Modena 1-1.

Chichizola 6 - Un paio di interventi da 'libero' vecchio stampo a inizio partita quando il Modena ha provato a verticalizzare pronti, via! Letture buonissime e sicure, poi non ha tanto da fare perché il Modena punge poco.

Coulibaly 5,5 - Pasticcione nella prima fase, avvia involontariamente qualche tentativo del Modena spento poi dai compagni. Non è mai pulito e non va mai a cercare la superiorità numerica.

Delprato 6,5 - Da centrale o da terzino la sostanza non cambia di molto: il capitano propone la solita affidabilità. Nell'azione del gol si ha l'impressione che Duca fosse oltre la linea e, quindi, in fuorigioco. Per il resto tiene bene anche dal punto di vista mentale una partita che, nel secondo tempo, si è incattivita parecchio. Si guadagna il rigore sbagliato da Man.

Balogh 6 - Coraggioso nel cercare (e spesso) trovare anche l'anticipo. Buona gara da parte del centrale di Pecchia che non sfigura davanti a Falcinelli e compagni.

Ansaldi 6 - Poco coinvolto, il Parma preferisce attaccare sulla destra e lui fa il compitino senza infamia e senza lode.

46' Di Chiara 6 - Ha più gamba di Ansaldi e più corsa. La mette a servizio della squadra, assieme a una buona quantità di palloni catapultati in area.

Estevez 6,5 - Fosforo e ordine: quando c'è stato bisogno di far valere la sua intelligenza tattica non si è certo tirato indietro e ha spinto i compagni ad avanzare il baricentro.

Sohm 5,5 - In affanno sulla mediana, meglio da trequartista. Appena avanza, infatti, fa valere il suo peso specifico: 49', innesca Charpentier nell'azione più pericolosa del Parma.

67' Camara 6 - Ha voglia di giocare e di tornare al gol: dopo una grande azione stampa il suo destro sulla traversa. Peccato, dà verve e freschezza al reparto.

Man 5,5 - Per lunghi tratti è il più vivo dei suoi, ma non riesce a trovare lo spazio per sprigionare la sua classe. Poi ingaggia un personalissimo duello con Seculin che perde. Sbaglia il rigore all'86': sarebbe cominciata, da lì, un'altra partita. Peccato.

Bernabé 6,5 - Gioca sulla trequarti, dovrebbe essere avvantaggiato per le sue caratteristiche. Ma passa il primo tempo a capire come fare per trovare spazio, incastrato tra le due linee di Bianco, prova a mobilitarsi per recuperare un quadratino di campo e da lì inventare. Poi si rimette con ordine a tessere gioco e trame.

89' Colak sv.

Benedyczak 5 - Non lucidissimo nelle scelte, spreca un paio di palloni buoni dai quali sarebbe potuto nascere qualcosa di pericoloso.

77' Partipilo 6,5 - Ha il merito di trovare il gol del pari. In venti minuti a disposizione ha mostrato ferocia e cattiveria. Tornerà utile.

Bonny 5 - Fatica a tenere il pallone e a farsi trovare pronto in fase di ricezione. Sciupa un paio di situazioni che, solitamente, avrebbe provato a trasformare in occasioni. Ma era uno degli 'acciaccati' di cui aveva parlato Pecchia alla vigilia.

46' Charpentier 5,5 - Ha sui piedi due palle gol che Seculin gli disinnesca in maniera eroica. In netta ripresa dal punto di vista fisico, mette minuti preziosi nelle gambe che possono tornare utili in questo tour de force.

Pecchia 6 - La recupera con l'ennesimo gol dalla panchina, il nono che frutta un punto prezioso. La panchina lunga paga, purtroppo ha trovato un grande Seculin sulla strada per la vittoria ma nel primo tempo in cui i suoi hanno quasi rinunciato a giocare, non si è visto il solito Parma.