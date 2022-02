Eccellenza, Girone A: domani tre recuperi per le parmensi

E' appena passato un weekend che ha portato alcuni scossoni in classifica nel Girone A di Eccellenza con il Cittadella che è stato sconfitto dal Colorno, così i neroverdi si sono portati a due punti dalla vetta, insieme al Nibbiano&Valtidone che ha vinto con un poker contro il Rolo, sempre più in difficoltà e fuori dalla lotta per la promozione dopo aver passato una prima parte di campionato in testa alla classifica.

Domani si giocheranno alcuni recuperi della diciassettesima giornata, inizialmente in programma per il 22 dicembre scorso e poi posticipata in blocco: tra i recuperi che si giocheranno domani c’è anche la sfida tra il Rolo e il Colorno che potrà dire tanto, mentre il Cittadella e il Nibbiano giocheranno sabato 19 rispettivamente contro Campagnola e Felino. Queste ultime due sono invece in piena lotta per la salvezza e arrivano dallo scontro diretto tra le due vinto dal Campagnola sul campo dei parmensi.

Bella sarà domani la sfida tra Modenese e Fidentina, due squadre partite con l’obiettivo della salvezza che hanno però sorpreso rimanendo sempre vicine alle zone alte e offrendo prestazioni di alto livello. I modenesi arrivano dal turno di riposo, mentre i granata hanno fermato domenica la Piccardo (che riposa domani) sul pareggio, tenendo i gialloneri a distanza di quattro punti dalle seconde e sei dalla prima.

Il Real Formigine domani cercherà di fare un salto sfidando il fanalino di coda Bibbiano San Polo che ha ottenuto un buon punto domenica in casa contro il Salsomaggiore che domani ospiterà la SanMichelese entusiasta per l’ultima vittoria nello scontro diretto per la salvezza contro l’Agazzanese. Quest’ultima infine giocherà il diciassettesimo turno il 20 febbraio in casa dell’Arcetana.