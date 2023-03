Eccellenza, Girone A: il Borgo San Donnino ospita il Real Formigine

Il Cittadella Vis Modena giocherà in casa contro il fanalino di coda Campagnola nell'anticipo del sabato che aprirà il weekend di Eccellenza: gli uomini di Cattani devono cercare di riavvicinarsi alla vetta. Domenica alla stessa ora in campo la capolista Borgo San Donnino che ospiterà un ostico Real Formigine. La Virtus Castelfranco invece sarà sul campo della delusa Nibbiano&Valtidone che cerca punti salvezza.

Stesso discorso per l’Agazzanese che vuole provare ad agguantare il secondo posto, ma deve fare i conti con un Boretto molto motivato e in risalita. Scontro salvezza poi tra Rolo e Vignolese: chi vincerà potrebbe cominciare anche a rilassarsi un attimo. Non può invece adagiarsi la Fidentina che è ancora nei play out e che affronterà la trasferta in casa del Castellana Fontana che è all’ultima chiamata per provare a fare qualcosa di buono.

Altro scontro direttissimo sarà quello tra Modenese e Anzolavino, mentre Castelvetro e Arcetana daranno luogo ad una sfida di metà classifica, così come Sasso Marconi e Colorno. Discorso leggermente diverso invece per Piccardo Traversetolo-La Pieve Nonantola, con i granata modenesi che sono in fase negativa da fine 2022 e potrebbero anche rischiare di finire in lotta per la salvezza.