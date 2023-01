Eccellenza, Girone A: il Borgo San Donnino ospita il Cittadella

Piccardo Traversetolo in anticipo dato che dovrà recuperare la gara del turno scorso mercoledì primo febbraio. Sul campo dei gialloneri arriva il Rolo per uno scontro di metà classifica. Domenica alle 14.30 in campo tutte le altre squadre con il big match Borgo San Donnino-Cittadella Vis Modena (prima e terza), crocevia determinante per le primissime posizioni di classifica.

Altro big match di giornata sarà Virtus Castelfranco-Agazzanese, scontro tra seconda e quarta. Possibile quindi che domenica sera la testa della classifica possa avere dei cambiamenti importanti. Bella sfida poi tra Colorno e Real Formigine, divise da soli due punti alle spalle delle prime. La Pieve Nonantola andrà sul campo di un Castellana Fontana in grande difficoltà per cercare di tornare a fare punti dopo un lungo periodo negativo.

Scontri salvezza poi tra Modenese e Arcetana, tra Nibbiano&Valtidone e Campagnola e tra Anzolavino e Fidentina. Il Boretto invece ospiterà un Castelvetro in buona forma e la Vignolese sarà sul campo del Sasso Marconi.