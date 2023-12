Eccellenza, Girone A: Colorno sempre più giù, bene il Salso

Si è conclusa anche la sedicesima giornata del Girone A di Eccellenza, la penultima prima della sosta natalizia. Per le parmensi sono arrivati ancora due dispiaceri, ma anche una soddisfazione. E’ tornato infatti alla vittoria il Salsomaggiore che ha battuto per 3-0 la Bagnolese, con le reti di Yener, Billone e Orlandi, ed ha rimesso la testa fuori dalla zona play out.

Ancora una brutta giornata invece per la Fidentina che continua a rimanere in retrocessione diretta e sempre più lontana dalla possibilità di giocarsi i play out: sul campo della Virtus Castelfranco il match è terminato per 5-1 in favore dei modenesi; a nulla è servita la rete di Del Grosso messa a segno al 31’.

Un’altra sconfitta anche per il Colorno che ora si avvicina pericolosamente alla zona play out dopo aver perso in casa contro Terre di Castelli per 2-1. La partita è stata sbloccata solo nel finale da Scarlata all’86’, poi è arrivato il raddoppio di Hajbi all’89’ e il gol della bandiera di Pessagno al 91’.