Promozione, Girone A: buon punto per il Felino, bella vittoria del Cervo

E’ terminata la sedicesima giornata del Girone A di Promozione con la Futura Fornovo Medesano che riesce a rimanere dentro ai play off nonostante la sconfitta per 2-1 maturata in casa della Pontenurese. A segno Bomba al 10’ e Bonomi al 65’, a nulla è servita la rete di Landini all’85’.

Prova a riavvicinarsi ai play out invece Il Cervo che torna alla vittoria in casa della Bobbiese grazie alle reti di Benedini e Moroni, mentre i piacentini sono andati a segno con Rossi. Rimane fuori dalle posizioni che contano invece il Noceto che pareggia a reti inviolate sul campo del Boretto.

Vittoria per 3-0 per i giallorossi nel derby giocato in anticipo tra Carignano e Real Sala Baganza (cronaca qui). Buon punto del Felino contro la capolista Gotico Garibaldina (0-0) e permanenza nei play off. Sugli altri campi: Alsenese-Luzzara 2-0, Campagnola-Carpaneto Chero 0-1, Castellana Fontana-Riese 2-1 e Sammartinese-Sarmatese 3-1.