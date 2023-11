Eccellenza, Girone A: reti inviolate nel derby tra Colorno e Salso

Ancora una giornata senza vittorie per le parmensi di Eccellenza. L’atteso derby tra Colorno e Salsomaggiore non regala molte emozioni ed il finale di 0-0 rispecchia quanto visto in campo. Per la Fidentina arriva un pareggio per 2-2 maturato al ‘Ballotta’ contro il Brescello.

A partire meglio sono i granata che vanno a segno al 13’ con Pellegrini, poi dopo tre minuti Terranova raddoppia e sembra una buona giornata per la Fidentina. Nella ripresa però la squadra parmense crolla e la Brescello Piccardo ne approfitta con Ennamli che riapre tutto al 63’ e con Truffelli che sigla il pareggio al 79’.

Sugli altri campi prova di forza del Cittadella che torna alla vittoria per 6-1 nel derby contro il Real Formigine. Vince anche Terre di Castelli con un netto 3-0 contro il Rolo, mentre perde in casa l’Agazzanese che fa 1-3 contro la Virtus Castelfranco e si fa sorpassare in classifica dalla Correggese che vince per 1-0 sul Montecchio.

Vittoria del Nibbiano&Valtidone per 2-0 in casa della Bagnolese che rimane ultima a soli due punti, mentre il combattuto derby tra Faro Coop e Zola Predosa finisce con la vittoria dei padroni di casa per 3-2. Il Fabbrico infine si impone per 5-1 su La Pieve Nonantola che rimane ai margini della zona play out.