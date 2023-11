Eccellenza, Girone A: Colorno ancora KO

Continuano con qualche difficoltà le parmensi del Girone A di Eccellenza. Nell’infrasettimanale di Ognissanti arriva infatti un’altra sconfitta per il Colorno che perde per 2-1 in casa del Rolo. I gialloverdi passano in vantaggio al 20’ con De Rinaldis, poi nella ripresa subiscono la doppietta di Serroukh che al 50’ e al 67’ decide il match.

Pareggio a reti inviolate per il Salsomaggiore in casa del Montecchio che nella scorsa giornata aveva frenato anche la capolista Cittadella e nel posticipo delle 20.00 pareggio anche per la Fidentina che in casa fa 2-2 nello scontro diretto con la Bagnolese.

Delfanti apre le danze al 14’ e al 17’ i granata sono sul 2-0 con Varani. Poi al 34’ Poligani riapre tutti i discorsi e all’80’ è Rivi a firmare per il pareggio. La Fidentina rimane così penultima, mentre Salso e Colorno si avvicinano pericolosamente alla zona play out che dista rispettivamente due punti e un punto.