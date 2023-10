Eccellenza, Girone A: tre pareggi per le parmensi

Terminata la nona giornata del Girone A di Eccellenza con tanti pareggi e anche le parmensi hanno portato a casa un punto a testa. Reti inviolate per il Colorno che ha ospitato la Virtus Castelfranco e, nonostante l’agonismo messo in campo da entrambe, le occasioni non sono arrivate.

1-1 invece per le altre due: buon punto per la Fidentina che ha giocato trasferta in casa del Faro Coop ed è passata in vantaggio al 22’ con Terranova e si è fatta poi recuperare al 47’ da Garni. Per il Salsomaggiore invece un risultato non molto soddisfacente.

Al ‘Francani’ contro il Real Formigine i gialloblù avrebbero avuto l’occasione per riavvicinarsi alle formazioni che stanno davanti in classifica. Al 55’ ha trovato invece il vantaggio la squadra ospite con Habib su rigore, poi al 75’ è arrivato il pareggio di Fanti. Le posizioni in classifica sono rimaste praticamente invariate.