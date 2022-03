Eccellenza, Girone A: Colorno in casa del Real Formigine, Piccardo a Bibbiano

Il Girone A di Eccellenza è sempre più infiammato dalle lotte per la vittoria e per la salvezza. In vetta è accesissimo il duello tra Cittadella Vis Modena e Colorno, con i modenesi che domenica giocheranno in trasferta in casa del Felino, squadra a caccia di punti salvezza pesanti; i gialloverdi di Parma invece saranno di scena sul campo del Real Formigine che naviga a metà classifica e che ormai può dirsi salvo pur mancando la matematica.

Ultima chiamata per le due inseguitrici che avranno da affrontare l’ultima e la penultima: nello specifico il Nibbiano&Valtidone ospiterà l’Agazzanese, mentre la Piccardo Traversetolo andrà a giocare in casa del Bibbiano San Polo. Riposa il Rolo in questa ventiquattresima giornata, ma i reggiani sembrano ormai fuori dai giochi che contano essendo a otto punti dalla seconda.

La Modenese ormai salva ospiterà l’Arcetana che vincendo domani potrebbe cominciare a festeggiare a sua volta la salvezza diretta, mentre il Salsomaggiore, posizionato tranquillamente a metà classifica, ospiterà il Campagnola quintultimo che avrà domani l’ultima occasione per richiudere il gap che lo separa dall’Arcetana e dalla salvezza diretta. Infine la SanMichelese cercherà di migliorare la propria posizione e di non rischiare la retrocessione diretta in casa della Fidentina che è a metà classifica insieme al Salsomaggiore.